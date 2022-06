Chiavetta USB doppia: 32 GB e dimensioni MINIME (come il prezzo)

18 Giugno 2022 – 19:45

Una bella Chiavetta USB che vale la pena di prendere in considerazione: due connettori e tanto spazio a tua disposizione.

The post Chiavetta USB doppia: 32 GB e dimensioni MINIME (come il prezzo) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico