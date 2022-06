Xiaomi Redmi Note 10 Pro: che prezzo su Amazon! Super offerta

17 June 2022 – 18:58

Xiaomi Redmi Note 10 Pro, il flagship dell’etichetta cinese, è disponibile in offerta ad un prezzo eccezionale su Amazon. Risparmi quasi 60€!

The post Xiaomi Redmi Note 10 Pro: che prezzo su Amazon! Super offerta appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico