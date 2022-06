Xbox Series X su Amazon, 17 giugno (di nuovo in vendita)

17 June 2022 – 16:05

La console next-gen più evoluta di casa Microsoft è disponibile per l’acquisto su Amazon: ecco il Drop di oggi per la Xbox Series X.

