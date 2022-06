Windows 11: problemi con l’hotspot Wi-Fi dopo l’update

17 June 2022 – 13:31

Dopo l’installazione del Patch Tuesday di giugno 2022 per Windows 11, molti utenti hanno iniziato a lamentare problemi con l’hotspot Wi-Fi.

The post Windows 11: problemi con l’hotspot Wi-Fi dopo l’update appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico