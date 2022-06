Twitter piattaforma per pagamenti crittografici: la visione di Elon Musk

17 June 2022 – 7:33

Secondo una nuova visione di Elon Musk, Twitter potrebbe tranquillamente integrare i pagamenti crittografici per l’invio di denaro digitale.

Fonte: Punto Informatico