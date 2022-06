MaliBot: nuovo malware Android attivo in Italia

17 Giugno 2022 – 19:45

MaliBot è un trojan bancario per Android, diffuso soprattutto in Italia, che tenta di accedere ai conti correnti e ai portafogli di criptovalute.

Fonte: Punto Informatico