Floppotron 3.0: musica con floppy, dischi e scanner

17 June 2022 – 16:29

Floppotron 3.0 è un sistema che permette di suonare musica con 512 floppy disk, 16 hard disk, quattro scanner, controller e software MIDI.

