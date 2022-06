Bus Tap&Go: pagamento contactless a Roma

17 June 2022 – 13:19

Dopo aver introdotto il servizio in metro, ATAC ha avviato la sperimentazione di Tap&Go sul bus della linea 51, in collaborazione con Mastercard.

