Apple: MacBook Air e iPad Pro con OLED nel 2024

17 Giugno 2022 – 13:45

Ross Young sostiene che nel 2024 Apple lancerà un nuovo MacBook da 13,3 pollici e un nuovo iPad Pro da 11 pollici, entrambi con display OLED.

