Adobe annuncia: Photoshop diventerà gratis per tutti

17 June 2022 – 22:21

Adobe annuncia la grossa novità: la versione web di Photoshop sarà resa disponibile gratuitamente a tutti. Basta un account (gratis).

The post Adobe annuncia: Photoshop diventerà gratis per tutti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico