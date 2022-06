Intel Arc A380: prima GPU desktop in vendita

16 Giugno 2022 – 19:45

Intel ha annunciato il lancio in Cina della sua prima GPU desktop, ovvero Arc A380 con otto core a 2 GHz, abbinata a 6 GB di memoria GDDR6.

Fonte: Punto Informatico