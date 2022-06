Il 71% dei milionari investe in criptovalute

16 Giugno 2022 – 13:45

I risultati delle ricerca condotta da Capgemini sugli investimenti dei milionari: sono molti a scegliere criptovalute e asset digitali.

Fonte: Punto Informatico