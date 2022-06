Disinformazione: nuove regole UE per le Big Tech

16 June 2022 – 16:35

Il nuovo codice di buone pratiche include impegni e misure che i firmatari dovranno attuare per combattere la diffusione online delle fake news.

