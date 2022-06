Con Huawei Band 6 ti tieni in forma ad un prezzo ridicolo: -38% di sconto

16 June 2022 – 16:27

Huawei Band 6 è uno smartband pensato per supportarti nella tua attività fisica dandoti tutte le informazioni sulla tua salute.

The post Con Huawei Band 6 ti tieni in forma ad un prezzo ridicolo: -38% di sconto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico