Circle annuncia la stablecoin Euro Coin (EUROC)

16 June 2022 – 16:39

Si chiama Euro Coin (abbreviato EUROC) ed è la nuova stablecoin annunciata da Circle: il debutto avverrà a breve, già entro fine giugno.

