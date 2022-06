Bitcoin scivola ancora, nel mezzo del Crypto Winter

16 Giugno 2022 – 19:45

Il rimbalzino di Bitcoin ha ceduto ben presto il passo a un’ennesima flessione: ci troviamo davvero nel bel mezzo del Crypto Winter?

The post Bitcoin scivola ancora, nel mezzo del Crypto Winter appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico