Windows 11: Microsoft rilascia la patch per Follina

15 Giugno 2022 – 19:45

Con l’aggiornamento cumulativo di giugno 2022 per Windows 11, Microsoft ha provveduto a rilasciare la patch per la falla 0-Day Follina.

The post Windows 11: Microsoft rilascia la patch per Follina appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico