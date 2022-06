SeaFlower ruba le criptovalute dai wallet mobile

15 Giugno 2022 – 19:46

SeaFlower è una backdoor nascosta in versioni fake delle app di Coinbase e MetaMask che permette di rubare le criptovalute dai wallet mobile.

The post SeaFlower ruba le criptovalute dai wallet mobile appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico