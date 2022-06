Qualcomm vince in appello: annullata la multa del 2018

15 June 2022 – 15:58

Qualcomm vince l’appello contro la multa inflitta dalla Commissione europea nel 2018 per abuso di posizione dominante nel mercato dei modem LTE.

