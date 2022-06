Ora puoi utilizzare Bitpanda Card con Apple Pay

15 Giugno 2022 – 19:45

Da oggi, i possessori della Bitpanda Card possono utilizzarla per gestire le spese di tutti i giorni, grazie al supporto di Apple Pay.

