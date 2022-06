Fotovoltaico: pannelli flessibili con efficienza record

15 June 2022 – 16:18

Arriva dall’altra parte del mondo una potenziale rivoluzione: il fotovoltaico con efficienza record e pannelli flessibili, per i veicoli.

The post Fotovoltaico: pannelli flessibili con efficienza record appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico