Cloe Bianco è l’ennesima vittima della politica transfobica italiana

15 June 2022 – 15:10

L’ex insegnante si è tolta la vita dopo essere stata emarginata dalla comunità in cui viveva. Si tratta dell’ultima vittima in ordine di tempo di un paese che non riconosce pieni diritti alla comunità lgbtq+

Fonte: Wired