Amazon Prime Air: consegne con i droni negli USA

15 Giugno 2022 – 19:45

Amazon ha annunciato che il servizio di consegna con i droni Prime Air sarà disponibile entro fine anno per gli abitanti di Lockeford in California.

