Allo stadio con un NFT al posto del biglietto

15 Giugno 2022 – 16:45

La Francia è pronta a far leva sulla tecnologia decentralizzata degli NFT per risolvere il problema dei biglietti dello stadio contraffatti.

The post Allo stadio con un NFT al posto del biglietto appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico