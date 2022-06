Wired Crime: la reputazione online e il revenge porn, il caso di Belen San Roman e il mistero della morte di Damilya Jossipalenya

14 Giugno 2022 – 9:20

L’importanza della nostra credibilità in rete: ci vogliono anni per costruirla e, a volte, basta poco per disintegrarla. Soprattutto quando le intenzioni sono criminose. Partendo da fatti di cronaca, cerchiamo di capire come difenderci

Fonte: Wired