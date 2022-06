Spotify compra la piattaforma vocale AI Sonantic

14 Giugno 2022 – 13:45

Spotify ha comunicato di aver messo a segno l’acquisizione della piattaforma vocale AI Sonantic, non è ancora chiaro quale sia l’obiettivo.

The post Spotify compra la piattaforma vocale AI Sonantic appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico