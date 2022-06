Spider-Man: Un nuovo universo e Venom in arrivo su Disney+

14 Giugno 2022 – 16:45

I due film targati Sony Pictures debutteranno in streaming sulla piattaforma Disney+: altri titoli verranno pubblicati nel corso dell’anno.

The post Spider-Man: Un nuovo universo e Venom in arrivo su Disney+ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico