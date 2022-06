SpaceX Starship: voli orbitali solo con 75 modifiche

14 Giugno 2022 – 16:46

La FAA ha chiesto a SpaceX di apportare diverse modifiche alla base di lancio Starbase, prima di effettuare il volo orbitale di test di Starship.

The post SpaceX Starship: voli orbitali solo con 75 modifiche appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico