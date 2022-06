NordVPN spegne i server in India: è ufficiale

14 June 2022 – 16:06

Il team di NordVPN annuncia lo spegnimento dei server in India: la tutela della privacy è una priorità, impossibile fare altrimenti.

Fonte: Punto Informatico