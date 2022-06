MacBook Pro con chip M2: ordini dal 17 giugno

14 Giugno 2022 – 19:45

Il nuovo MacBook Pro da 13 pollici con chip Apple M2 potrà essere ordinato dalle ore 14:00 del 17 giugno e verrà consegnato a partire dal 24 giugno.

