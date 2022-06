Il cryptocrash si porta via 1100 dipendenti Coinbase

14 Giugno 2022 – 16:45

Coinbase ha annunciato il licenziamento di circa 1100 dipendenti: la conferma arriva direttamente dalla SEC, c’è il commento del CEO.

