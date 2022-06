BlackCat: attacco ransomware contro server Exchange

14 Giugno 2022 – 13:45

Microsoft ha descritto due recenti attacchi effettuati contro server Exchange vulnerabili con il noto ransomware BlackCat (usato da diversi gruppi).

The post BlackCat: attacco ransomware contro server Exchange appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico