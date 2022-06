Windows 11: Microsoft testa una nuova barra di ricerca

13 June 2022 – 18:53

Microsoft sta testando una nuova barra di ricerca per la taskbar di Windows 11 che presenta caratteristiche simili a quella di Windows 10.

