Web3 è già vecchio, Jack Dorsey punta a Web5

13 Giugno 2022 – 10:45

Una rete extra-decentralizzata, basata sul network di Bitcoin, per la gestione di identità e dati: Web5 è la nuova trovata di Jack Dorsey.

