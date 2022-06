iPad Pro: nuovo modello in arrivo entro fine anno

13 Giugno 2022 – 13:45

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il debutto di un nuovo modello di iPad Pro dovrebbe avvenire tra settembre e ottobre 2022 e non nel 2023.

The post iPad Pro: nuovo modello in arrivo entro fine anno appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico