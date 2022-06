Bonus Videogiochi: cos’è e come funziona

13 June 2022 – 10:21

L’Agenzia delle Entrate tende la mano a chi anima l’industria del gaming in Italia: cos’è e come funziona il cosiddetto Bonus Videogiochi.

The post Bonus Videogiochi: cos’è e come funziona appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico