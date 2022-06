Bitcoin nel mercato rialzista è meglio dell’oro

13 Giugno 2022 – 13:45

Stando a quanto dichiarato dal miliardario Stand Druckenmiller, Bitcoin sarebbe decisamente meglio dell’oro nel mercato rialzista inflazionistico.

