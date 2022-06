TikTok pronta a investire parecchi soldi nella VR

12 Giugno 2022 – 10:45

ByteDance, la compagnia che possiede TikTok, fa sul serio per la Realtà Virtuale: pronti ingenti investimenti per contenuti VR.

