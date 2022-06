Samsung Galaxy Z Flip 4: prima apparizione video

12 Giugno 2022 – 19:45

Un video pubblicato su YouTube mostra le differenze del Galaxy Z Flip 4 rispetto al Galaxy Z Flip 3, tra cui la piega del display meno visibile.

