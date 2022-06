Pagamenti in-app: Apple accetta le richieste olandesi

12 June 2022 – 12:57

Apple ha finalmente apportato le modifiche richieste dall’ACM, quindi gli sviluppatori possono usare altri metodi di pagamento nelle app di dating.

