OnePlus 10: design e possibili specifiche

12 Giugno 2022 – 19:45

Il OnePlus 10 dovrebbe avere uno schermo flat da 6,7 pollici con foro della fotocamera al centro e modulo fotografico posteriore su tutta la larghezza.

