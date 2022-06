Mercato indossabili: consegne in diminuzione

12 Giugno 2022 – 13:45

Secondo i dati pubblicati da IDC, nel primo trimestre sono stati consegnati meno indossabili, in particolare fitness tracker e auricolari wireless.

The post Mercato indossabili: consegne in diminuzione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico