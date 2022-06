iPhone 14: ecco il design in un nuovo video hands-on con delle repliche

12 June 2022 – 10:11

iUpdate ha pubblicato un nuovo video hands-on con dei modelli “dummy” di iPhone 14 e 14 Pro che ci offre un’idea del design.

The post iPhone 14: ecco il design in un nuovo video hands-on con delle repliche appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico