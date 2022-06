Telegram Premium è ufficiale: lancio entro fine mese

11 Giugno 2022 – 13:45

Telegram Premium è stato confermato ufficialmente dopo mesi di indiscrezioni: la novità sarà attiva entro la fine di giugno.

