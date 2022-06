I migliori film horror di critica sociale nella storia del cinema

11 Giugno 2022 – 21:20

Da Society a Essi vivono, da Videodrome a The Host passando per The Mist, Cabal, La zona morta, il recente Get Out e la pietra miliare di Romero Zombi, la nostra classifica dei film dell’orrore dedicati alla cruda analisi della società

