Formula 1: calendario e live streaming del GP di Baku

11 Giugno 2022 – 10:45

Si parte per la nuova avventura della Formula 1 questa volta in Azerbaijan sul circuito di Baku: ecco calendario e streaming per vedere il GP.

