Windows 11 build 25136: schede in Esplora file

10 June 2022 – 10:45

Microsoft ha rilasciato la build 25136 di Windows 11 che include le schede per Esplora file e nuovi widget dinamici nella barra delle applicazioni.

