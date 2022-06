Tutti dentro: gruppi da persone 512 su WhatsApp

10 Giugno 2022 – 19:45

Debutto ufficiale per i gruppi da 512 partecipanti su WhatsApp: il rollout della nuova funzionalità è in corso, aggiornare le applicazioni.

The post Tutti dentro: gruppi da persone 512 su WhatsApp appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico