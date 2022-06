Qatar Airways entra nel Metaverso con QVerse

10 Giugno 2022 – 13:45

La compagnia aerea di bandiera Qatar Airways ha annunciato di essere entrata nel Metaverso con QVerse, la sua prima esperienza Metaverse.

