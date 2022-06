MasterCard: arriva la carta crypto tutta privacy e senza commissioni

10 June 2022 – 10:00

È stato annunciato il lancio di una nuova crypto card Mastercard incentrata particolarmente sulla privacy e senza commissioni di transazione.

The post MasterCard: arriva la carta crypto tutta privacy e senza commissioni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico